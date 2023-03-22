Azərbaycanın İsraildəki Səfirliyi bir həftədən sonra açılacaq

Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasına 7 gün qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi tvitterdə paylaşım edib.
"Bu münasibətlə İsrail Səfirliyi 7 günlük “7 gündə İsrailə bileti necə udmaq olar?!” kampaniyasına start verir", - paylaşımda deyilir.
Only 7 days are left till the opening of Embassy of in . On this occasion, Embassy of Israel starts a 7-days campaign of “HOW TO WIN A TICKET TO ISRAEL IN 7 DAYS?!”— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ)
Countdown has started!Everyday, we will share one step to be taken to win a free ticket to Israel.STAY TUNED!
pic.twitter.com/GkGEMu3gSu March 22, 2023