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Azərbaycanın İsraildəki Səfirliyi bir həftədən sonra açılacaq

Azərbaycanın İsraildəki Səfirliyi bir həftədən sonra açılacaq Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasına 7 gün qalıb.
Xarici siyasət
22 Mart , 2023 20:38
Azərbaycanın İsraildəki Səfirliyi bir həftədən sonra açılacaq

Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasına 7 gün qalıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi tvitterdə paylaşım edib.

"Bu münasibətlə İsrail Səfirliyi 7 günlük “7 gündə İsrailə bileti necə udmaq olar?!” kampaniyasına start verir", - paylaşımda deyilir.

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Rus versiyası Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю

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