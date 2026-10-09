Azərbaycan XİN Uqandanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2026
- 10:17
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Uqandanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Uqanda xalqını və Hökumətini Milli Gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Uganda on the occasion of Uganda’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇺🇬 @UgandaMFA https://t.co/Tw8s2kAGhY— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 9, 2026
МИД Азербайджана поздравил Уганду с Национальным днем
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Uganda on National Day
Son xəbərlər
10:35
ADY ən çox sərnişin gedişi və gəlişi qeydə alınmış 5 stansiyasını açıqlayıbİnfrastruktur
10:35
İlham Əliyev: Azərbaycanda III MDB Oyunlarının uğurla keçirilməsi əlamətdar idman hadisəsinə çevrildiXarici siyasət
10:34
Azərbaycanın səkkiz boksçusu U-17 Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
10:31
Foto
Azərbaycanın ilboyu turizm imkanları Türkiyənin dörd şəhərində təqdim olunubTurizm
10:29
Anar Bağırov: Azərbaycanın hüquq sistemi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inkişaf edirXarici siyasət
10:27
"Bolonya" italiyalı müdafiəçi Matteo Darmianla müqavilə bağlayıbFutbol
10:26
Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyırXarici siyasət
10:25
İlham Əliyev: Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları ildə 15 milyon tona çatdırmağa hazırıqXarici siyasət
10:20