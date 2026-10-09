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    Azərbaycan XİN Uqandanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 10:17
    Azərbaycan XİN Uqandanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Uqandanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Uqanda xalqını və Hökumətini Milli Gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    МИД Азербайджана поздравил Уганду с Национальным днем
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Uganda on National Day
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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