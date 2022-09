Azərbaycan XİN Tacikistanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Tacikistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN tviterdə paylaşım edib:

“Tacikistanın Milli Günü münasibətilə Tacikistan Respublikasının hökuməti və xalqına ən xoş diləklər və təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Tacikistan!”.