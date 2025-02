Azərbaycan XİN Serbiyanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Serbiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında yazılıb.

"Milli Günü münasibətilə strateji tərəfdaşımız Serbiya Respublikasına və onun xalqına ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq. Biz tərəfdaşlığımızı müəyyən edən köklü dostluğu və qarşılıqlı hörməti qeyd edirik", - paylaşımda bildirilib.