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Azərbaycan XİN Litvanı təbrik edib

Azərbaycan XİN Litvanı təbrik edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Litvanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
16 Fevral , 2025 16:21
Azərbaycan XİN Litvanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Litvanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.

"Milli Günü münasibətilə Litva hökuməti və vətəndaşlarını təbrik edirik. Bu əlamətdar gün xalqlarımız arasında dostluq bağlarını daha da gücləndirsin", - paylaşımda bildirilib.

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