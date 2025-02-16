Azərbaycan XİN Litvanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Litvanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.
"Milli Günü münasibətilə Litva hökuməti və vətəndaşlarını təbrik edirik. Bu əlamətdar gün xalqlarımız arasında dostluq bağlarını daha da gücləndirsin", - paylaşımda bildirilib.
On the occasion of Lithuania's National Day, we extend congratulations to the government and citizens of Lithuania.— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
May this significant day further enhance the bonds of friendship between our nations.
@LithuaniaMFA pic.twitter.com/USjEQ6WuxR February 16, 2025