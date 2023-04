Azərbaycan XİN İsraili təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İsraili müstəqillik bayramı münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tvitter dəki paylaşımında bildirilir.

Paylaşımda İsrail dövləti və xalqına müstəqilliyinin elan edilməsinin 75-ci ildönümü münasibətilə təbrik ünvanlanıb. “Azərbaycan - İsrail strateji tərəfdaşlığının dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirik”, - Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımında qeyd olunur.