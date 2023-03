Azərbaycan XİN: "Biz cəzasızlığa son qoymalı və ədaləti bərpa etməliyik"

"Biz cəzasızlığa son qoymalı və ədaləti bərpa etməliyik".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqrımı Günü ilə bağlı tviter paylaşımında qeyd olunub.

Bildirilib ki, cinayətlər cəzasız qalmamalıdır:

"Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi amansız Mart soyqırımının 105-ci ildönümündə sistemli etnik təmizləmə və nifrət siyasətinin günahsız qurbanlarının xatirəsini yad edirik".