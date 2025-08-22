Azərbaycan Prezidenti: Yeni nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ölkələrin tranzit potensialını daha da artıracaq

Haqqımızda

22 avqust 2025 14:53
Şərq-Qərb marşrutunda Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan bölgəsini Ermənistan ərazisindən keçməklə birləşdirən yeni nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ölkələrin nəqliyyat daşımalarını və tranzit potensialını daha da artıracaq və bütün regionun inkişafına öz töhfəsini verəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşdə deyib.

Söhbət zamanı Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan istiqamətində də nəqliyyat dəhlizinin imkanları məsələlərinə toxunulub.

Rus versiyası Президент Азербайджана рассказал о перспективах Зангезурского коридора для стран региона

