Haqqımızda

Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb

Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşü başlayıb.
Xarici siyasət
27 Fevral , 2023 20:08
Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşü başlayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası President Ilham Aliyev’s meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov kicks off
Rus versiyası Началась встреча президента Азербайджана с главой МИД России

Ən vacib xəbərlər

Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb
Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb
27 Fevral , 2023 20:08
Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesi başladıb, kompensasiya tələb olunur
Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesi başladıb, kompensasiya tələb olunur
27 Fevral , 2023 17:29
Nazirlərin mart ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
Nazirlərin mart ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
27 Fevral , 2023 13:10
Prezident İlham Əliyev Rumıniya Parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev Rumıniya Parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib - YENİLƏNİB
27 Fevral , 2023 11:53
Mövlud Çavuşoğlu Türkiyədə Azərbaycan könüllüləri ilə görüşüb
FotoMövlud Çavuşoğlu Türkiyədə Azərbaycan könüllüləri ilə görüşüb
27 Fevral , 2023 09:52
Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 78 gündür davam edir
Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 78 gündür davam edir
27 Fevral , 2023 09:11
Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımı qurbanlarını anır - FOTOREPORTAJ
FotoAzərbaycan xalqı Xocalı soyqırımı qurbanlarını anır - FOTOREPORTAJ
26 Fevral , 2023 12:32
Rafiq Əziz Xocalıdan olan uşaqların Türkiyəyə aparılmasından danışır: O vaxt bizi Baş nazir qarşıladı - MÜSAHİBƏ
FotoRafiq Əziz Xocalıdan olan uşaqların Türkiyəyə aparılmasından danışır: "O vaxt bizi Baş nazir qarşıladı" - MÜSAHİBƏ
26 Fevral , 2023 11:46
Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib - YENİLƏNİB
FotoPrezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib - YENİLƏNİB
26 Fevral , 2023 10:33
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-məişət şəraiti necədir? - AĞDAMDAN REPORTAJ
Fotoİşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-məişət şəraiti necədir? - AĞDAMDAN REPORTAJ
26 Fevral , 2023 10:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi