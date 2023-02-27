Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşü başlayıb.
Prezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıbPrezident İlham Əliyevin Sergey Lavrovla görüşü başlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə görüşü başlayıb.
Xarici siyasət
27 Fevral , 2023 20:08
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İngilis versiyası President Ilham Aliyev’s meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov kicks off