Avstriya XİN: Azərbaycanla tərəfdaşlığı daha da gücləndirməyi və dərinləşdirməyi gözləyirik

“Bu gün biz Avstriya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyini qeyd edirik. Biz möhkəm tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirməyi və dərinləşdirməyi və gələcək əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmağı səbirsizliklə gözləyirik”.

“Report” xəbər verir ki, bu fikirlər Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin tviter səhifəsində yer alıb.