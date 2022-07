Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin Azərbaycana səfəri başlayıb

Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Toivo Klaarın Azərbaycana səfəri başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Toivo Klaar özünün tvitter səhifəsində yazıb.

Diplomat Bakıda bir sıra vacib görüşlər keçirəcək.

Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Toivo Klaar Ermənistanda səfərdə idi.