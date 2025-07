ABŞ-nin Azərbaycandakı yeni müvəqqəti işlər vəkili Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

ABŞ-nin Azərbaycandakı yeni müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlo Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

"Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək ehtiramını bildirib. O, münaqişə nəticəsində yaxınlarını itirən insanlara başsağlığı verib", - məlumatda qeyd edilib.