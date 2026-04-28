İƏT-in baş katibi: "Şuşa regionun turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir"
- 28 aprel, 2026
- 13:27
Şuşa şəhəri regionun turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir.
"Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu İƏT-in baş katibi Əsəd Məcid Xan Şuşada keçirilən Kulinariya və Qastronomiya Festivalında deyib.
"Burada keçirilən qastronomiya festivalı region ölkələrini birləşdirən ortaq dəyərləri əks etdirir. Burada təqdim olunan yeməklərə baxan zaman ölkələrimiz arasında nə qədər çox oxşarlıqların olduğunu görmək mümkündür. Bu festival bizi birləşdirən əsas dəyərlərin təcəssümüdür", - deyə o qeyd edib.
İƏT-in baş katibi əlavə edib ki, yaxın vaxtlarda Şuşanın 2026-cı il üçün İƏT-in turizm paytaxtı elan olunması gözlənilir və bununla bağlı rəsmi qərar sabah keçiriləcək nazirlər görüşündə veriləcək:
"Bu status Şuşanın zəngin mədəni irsinin, gözəlliklərinin və şəhər sakinlərinin qonaqpərvərliyinin daha geniş təqdim olunmasına imkan yaradacaq. Biz Şuşanın region üzrə tanıdılması istiqamətində sıx əməkdaşlıq etməyə hazırıq".