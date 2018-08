Bakı. 2 oktyabr. REPORT.AZ/ Oktyabrın 3-4-də Bakıda "Invest your talent into Italy" ("Öz istedadını İtaliyaya investisiya et") adlı təhsil sərgisi keçiriləcək.

"Report" İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin məlumatına istinadən xəbər verir ki, sərgidə 22 İtaliya universiteti məzunlar üçün ingilis dilində təxminən 130 proqram təqdim edəcək.

Qeyd edək ki, bu, İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən ikinci belə sərgidir.