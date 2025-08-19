Haqqımızda

Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb
Turizm
19 avqust 2025 16:25
Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 % azalaraq 1 milyon 188,9 min nəfər olub.

"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, vətəndaşlarının 40,6 %-i Türkiyəyə, 15,7 %-i Rusiyaya, 11,2 %-i Gürcüstana, 8,9 %-i İrana, 23,6 %-i digər ölkələrə səfər edib, 64,7 faizini kişilər, 35,3 faizini qadınlar təşkil edib.

1 il əvvələ nisbətən İrana gedənlərin sayı 0,8 %, Gürcüstana gedənlərin sayı 25,9 % artıb, Türkiyəyə gedənlərin sayı 4,2 %, Rusiyaya gedənlərin sayı isə 28,5 % azalıb.

Azərbaycan vətəndaşlarının 69,8 %-i hava, 28,2 %-i dəmir yolu və avtomobil, 2 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi