Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 % azalaraq 1 milyon 188,9 min nəfər olub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, vətəndaşlarının 40,6 %-i Türkiyəyə, 15,7 %-i Rusiyaya, 11,2 %-i Gürcüstana, 8,9 %-i İrana, 23,6 %-i digər ölkələrə səfər edib, 64,7 faizini kişilər, 35,3 faizini qadınlar təşkil edib.
1 il əvvələ nisbətən İrana gedənlərin sayı 0,8 %, Gürcüstana gedənlərin sayı 25,9 % artıb, Türkiyəyə gedənlərin sayı 4,2 %, Rusiyaya gedənlərin sayı isə 28,5 % azalıb.
Azərbaycan vətəndaşlarının 69,8 %-i hava, 28,2 %-i dəmir yolu və avtomobil, 2 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.