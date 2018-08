Bakı. 20 aprel. REPORT.AZ/ İsveçli dicey və musiqi prodüseri, Avicii səhnə ismi ilə çıxış edən Tim Berqlinq dünyasını dəyişib.

"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı musiqiçi Omanın paytaxtı Məsqət şəhərində vəfat edib.

Onun ölümünün səbəbləri hələ ki, məlum deyil.

Avicii daha çox "I Could Be the One", "Wake Me Up", "You Make Me" və "Addicted to You" bəstələri ilə məşhurdur.