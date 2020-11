Xaricdəki azərbaycanlılar qələbə sevinci yaşayır

Мои дорогие!!! Сегодня в истории нашей страны действительно знаменательный и важный день! Этой ночью Армения безоговорочно КАПИТУЛИРОВАЛА!!! Конфликт исчерпан, все точки поставлены .. преступники, державшие в заложниках Нагорный Карабах и близлежащие районы около 30 лет уезжают туда, где и они должны быть .. я не буду вдаваться в детали, вы все сами их знаете, скажу только, что безумно горд за свой АЗЕРБАЙДЖАН, безумно горд, что мы так достойно, с Высоко поднятой головой вышли из этого конфликта безоговорочными ПОБЕДИТЕЛЯМИ!!! И да будет так во веки веков! АМИНЬ!! Я ВСЕХ НАС ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!! УРА!!!!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ АЗЕРБАЙДЖАН! ️ My dear followers!!!! Today is a truly remarkable and important day in the history of our country! Last night Armenia unconditionally ADMITTED DEFEAT!!! The conflict is settled, the issue has been solved .. the criminals who held Nagorno-Karabakh and surrounding districts hostage for about 30 years are fleeing to where they should be .. I will not go into details, you all know these yourself, I will just say that I am immensely proud of my AZERBAIJAN, immensely proud that we with our dignity, with our heads held high, emerged from this conflict as unconditional WINNERS!!! And so be it forever and ever! AMEN!! I SINCERELY CONGRATULATE ALL OF US WITH VICTORY! HOORAY!!!!!!! LONG LIVE AZERBAIJAN!!! Mənim əzizlərim! Bu gün ölkəmizin tarixində həqiqətən əlamətdar və möhtəşəm bir gündür! Keçən gecə Ermənistan qeyri-şərtsiz bizə TƏSLİM OLDU !!! Münaqişə həll edildi, bütün nöqtələr öz yerini tapdı .. 30 ilə yaxındır ki, Dağlıq Qarabağı və ətrafdakı olan bölgələri girov saxlayan cinayətkarlar indi onların aid olguğları yerə dönürlər .. Təfərrüatlara varmayacağam, hamınız bunları özünüz yaxşı bilirsiniz, sadəcə bildirmək istəyirəm ki, mən həddsiz dərəcədə fəxr edirəm, AZƏRBAYCANIM bu qədər layiqincə, başını dik tutaraq bu qarşıdurmadan qeyri- şərtsiz QALİB çıxdığı üçün həddsiz dərəcədə fəxr edirəm!!! Və qələbəmiz daim belə olsun! AMİN!!! HAMIMIZI ÜRƏKDƏN TƏBRİK EDİRƏM!!! ZƏFƏR GÜNÜMÜZ MÜBARƏK OLSUN!!! YAŞASIN AZƏRBAYCAN!!!️

A post shared by Yusif Eyvazov Tenor Official (@yusif_eyvazov_official) on Nov 10, 2020 at 12:44am PST