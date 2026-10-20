Zəngilanda 800-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub
Sosial müdafiə
- 20 oktyabr, 2026
- 10:50
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Zəngilan rayonuna köçürülmüş 800-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onlardan 750 nəfərin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib (o cümlədən, rayona köçürülmüş sakinlərdən 48 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları qurulub).
Vurğulanıb ki, 50-dən çox şəxs isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.
Hazırda daha bir qrup sakinin məşğulluğunun təminatı üçün işlər aparılır.
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