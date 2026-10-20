İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zəngilanda 800-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:50
    Zəngilanda 800-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub

    Zəngilan rayonuna köçürülmüş 800-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onlardan 750 nəfərin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib (o cümlədən, rayona köçürülmüş sakinlərdən 48 nəfər üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları qurulub).

    Vurğulanıb ki, 50-dən çox şəxs isə əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb edilib.

    Hazırda daha bir qrup sakinin məşğulluğunun təminatı üçün işlər aparılır.

    Özünüməşğulluq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Dövlət Məşğulluq Agentliyi
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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