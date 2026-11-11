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    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    • 11 noyabr, 2026
    • 18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Zəka Mirzəyev noyabrın 25-də saat 11:00-da Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fond məlumat yayıb.

    Pensiya, sosial müavinət, təqaüd, ünvanlı dövlət sosial yardımı və fərdi uçotla bağlı sualınız varsa, noyabrın 19-dək Fondun Ucar rayonunda yerləşən qəbul şöbəsinə müraciət etməklə və ya (055) 912-34-22 telefon nömrəsinə zəng edib, dsmf_vqrsbid@sosial.gov.az elektron ünvanına yazıb, eləcə də DSMF-nin sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə müraciət edib qeydiyyatdan keçməklə qəbula yazıla bilərsiniz.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Zəka Mirzəyev
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