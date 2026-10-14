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    Bu ilin 9 ayında əlilliyi olan 11 min şəxsə 490 min reabilitasiya vasitəsi verilib

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:35
    Bu ilin 9 ayında əlilliyi olan 11 min şəxsə 490 min reabilitasiya vasitəsi verilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi bu ilin yanvar-sentyabr aylarında əlilliyi olan 11 min şəxsi 490 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Qeyd olunan reabilitasiya vasitələrindən 3231-i təkərli oturacaq (o cümlədən 135-i mühərrikli təkərli oturacaq), 1506-sı aşağı və yuxarı ətraf protezi, 2445-i əsa, qoltuqaltı və dirsəkaltı ağac olub.

    Həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 6654 cüt protez və ortopedik ayaqqabı, 2089 eşitmə aparatı, 162 korset və s. reabilitasiya vasitələri təqdim olunub.

    Sosial Xidmətlər Agentliyi Reabilitasiya vasitəsi
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