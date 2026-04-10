İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    10 aprel, 2026
    14:02
    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Qobustan rayonunda Qobustan və Şamaxı rayonlarının sakinlərini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qəbul zamanı vətəndaşlar məşğulluq, əlillik, mənzil təminatı, ünvanlı sosial yardım və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Müraciət edənlər sırasında şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçıları da olub.

    Nazir Qobustan rayon sakinləri, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı şəhid Elyar Arif oğlu Vəliyevin ailə üzvləri ilə də görüşüb. O, şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının sosial dəstəklə əhatə olunmasının nazirliyin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olduğunu vurğulayıb.

    Hər bir vətəndaş müraciəti fərdi qaydada araşdırılıb və nəticəsinə uyğun tədbirlər görülüb. Sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun izahatlar verilib.

    Vətəndaşlar müraciətləri əsasında aktiv məşğulluq proqramlarına, habelə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmələri üçün qeydiyyata alınıblar.

    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
    Anar Əliyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
    Anar Əliyev Vətəndaş qəbulu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN)

