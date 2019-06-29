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Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşını təltif edib - SİYAHI

Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı təltif edilib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 

"Report"un məlumatına görə, sərəncamla cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, ictimai asayişin mühafizəsində, beynəlxalq əhəmiyyətli kütləvi tədbirlər zamanı ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində və xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Məmmədov Şahin İsgəndər oğlu - general-leytenant

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Abbasov Fəhrəddin Cəbrail oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Babayev Etibar Fərhad oğlu - polis polkovniki

Baloğlanov Ramil Rasim oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Bədəlov Zaur Marif oğlu - polis polkovniki

Əfəndiyev Azər Oqtay oğlu - polis mayoru

Əkbərov Haxverdi Koroğlu oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Əliyev Ziya Fəxrəddin oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Əliyev Vüqar Ələsgər oğlu - polis polkovniki

Hacıyev Teymur Kamil oğlu - polis polkovniki

Həsənov Həmid Həsən oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Həsənov Qasım Həsən oğlu - polis polkovniki

Həsənov Zamin Ələsgər oğlu - polis polkovniki

Hüseynov Məmməd Maarif oğlu - polis polkovnik-leytenantı

İsmayılov Pərviz Mübariz oğlu - polis polkovniki

Kərimov Tərlan Aslan oğlu - polis baş serjantı

Mansurzadə Orxan Ağəddin oğlu - polis polkovniki

Mirzəyev Elsevər Şirin oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Mustafayev Mustafa Vəli oğlu - polis polkovniki

Mustafayev Rasim Nəriman oğlu - polis polkovniki

Orucov Vəfadar Adil oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Şəbəndəyev Vüsal Müzəffər oğlu - polis polkovniki

“İgidliyə görə” medalı ilə:

Cahangirov Azər Oktay oğlu - polis polkovniki

Əliyev Taryel Məmməd oğlu - polis mayoru

Piriyev Rəşid Əli oğlu - polis polkovnik-leytenantı.

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