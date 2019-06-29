Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşını təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, sərəncamla cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, ictimai asayişin mühafizəsində, beynəlxalq əhəmiyyətli kütləvi tədbirlər zamanı ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində və xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Məmmədov Şahin İsgəndər oğlu - general-leytenant
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Abbasov Fəhrəddin Cəbrail oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Babayev Etibar Fərhad oğlu - polis polkovniki
Baloğlanov Ramil Rasim oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Bədəlov Zaur Marif oğlu - polis polkovniki
Əfəndiyev Azər Oqtay oğlu - polis mayoru
Əkbərov Haxverdi Koroğlu oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Əliyev Ziya Fəxrəddin oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Əliyev Vüqar Ələsgər oğlu - polis polkovniki
Hacıyev Teymur Kamil oğlu - polis polkovniki
Həsənov Həmid Həsən oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Həsənov Qasım Həsən oğlu - polis polkovniki
Həsənov Zamin Ələsgər oğlu - polis polkovniki
Hüseynov Məmməd Maarif oğlu - polis polkovnik-leytenantı
İsmayılov Pərviz Mübariz oğlu - polis polkovniki
Kərimov Tərlan Aslan oğlu - polis baş serjantı
Mansurzadə Orxan Ağəddin oğlu - polis polkovniki
Mirzəyev Elsevər Şirin oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Mustafayev Mustafa Vəli oğlu - polis polkovniki
Mustafayev Rasim Nəriman oğlu - polis polkovniki
Orucov Vəfadar Adil oğlu - polis polkovnik-leytenantı
Şəbəndəyev Vüsal Müzəffər oğlu - polis polkovniki
“İgidliyə görə” medalı ilə:
Cahangirov Azər Oktay oğlu - polis polkovniki
Əliyev Taryel Məmməd oğlu - polis mayoru
Piriyev Rəşid Əli oğlu - polis polkovnik-leytenantı.
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