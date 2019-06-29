Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел страны.
Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий международного значения и выполнении особых поручений наградить следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
орденом "Азербайджанское знамя"
Мамедова Шахина Искендер оглу - генерал-лейтенанта
медалью "За Родину"
Аббасова Фахреддина Джебраил оглу - полковника-лейтенанта полиции
Бабаева Этибара Фархад оглу - полковника полиции
Балогланова Рамиля Расим оглу - полковника-лейтенанта полиции
Бадалова Заура Мариф оглу - полковника полиции
Эфендиева Азера Огтай оглу - майора полиции
Акберова Ахверди Кероглу оглу - полковника-лейтенанта полиции
Алиева Зию Фахреддин оглу - полковника-лейтенанта полиции
Алиева Вугара Алескер оглу - полковника полиции
Гаджиева Теймура Кямиль оглу - полковника полиции
Гасанова Гамида Гасан оглу - полковника-лейтенанта полиции
Гасанова Гасыма Гасан оглу - полковника полиции
Гасанова Замина Алескер оглу - полковника полиции
Гусейнова Мамеда Маариф оглу - полковника-лейтенанта полиции
Исмаилова Пярвиза Мубариз оглу - полковника полиции
Керимова Тарлана Аслан оглу - старшего сержанта полиции
Мансурзаде Орхана Агаддин оглу - полковника полиции
Мирзоева Эльсевяра Ширин оглу - полковника-лейтенанта полиции
Мустафаева Мустафу Вели оглу - полковника полиции
Мустафаева Расима Нариман оглу - полковника полиции
Оруджева Вафадара Адиль оглу - полковника-лейтенанта полиции
Шабандаева Вюсала Музаффар оглу - полковника полиции
медалью "За отвагу"
Джахангирова Азера Огтай оглу - полковника полиции
Алиева Тарйеля Мамед оглу - майора полиции
Пириева Рашида Али оглу - полковника-лейтенанта полиции
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