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Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел страны.

Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий международного значения и выполнении особых поручений наградить следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

орденом "Азербайджанское знамя"

Мамедова Шахина Искендер оглу - генерал-лейтенанта

медалью "За Родину"

Аббасова Фахреддина Джебраил оглу - полковника-лейтенанта полиции

Бабаева Этибара Фархад оглу - полковника полиции

Балогланова Рамиля Расим оглу - полковника-лейтенанта полиции

Бадалова Заура Мариф оглу - полковника полиции

Эфендиева Азера Огтай оглу - майора полиции

Акберова Ахверди Кероглу оглу - полковника-лейтенанта полиции

Алиева Зию Фахреддин оглу - полковника-лейтенанта полиции

Алиева Вугара Алескер оглу - полковника полиции

Гаджиева Теймура Кямиль оглу - полковника полиции

Гасанова Гамида Гасан оглу - полковника-лейтенанта полиции

Гасанова Гасыма Гасан оглу - полковника полиции

Гасанова Замина Алескер оглу - полковника полиции

Гусейнова Мамеда Маариф оглу - полковника-лейтенанта полиции

Исмаилова Пярвиза Мубариз оглу - полковника полиции

Керимова Тарлана Аслан оглу - старшего сержанта полиции

Мансурзаде Орхана Агаддин оглу - полковника полиции

Мирзоева Эльсевяра Ширин оглу - полковника-лейтенанта полиции

Мустафаева Мустафу Вели оглу - полковника полиции

Мустафаева Расима Нариман оглу - полковника полиции

Оруджева Вафадара Адиль оглу - полковника-лейтенанта полиции

Шабандаева Вюсала Музаффар оглу - полковника полиции

медалью "За отвагу"

Джахангирова Азера Огтай оглу - полковника полиции

Алиева Тарйеля Мамед оглу - майора полиции

Пириева Рашида Али оглу - полковника-лейтенанта полиции

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