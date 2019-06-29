Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

29 июня, 2019 16:53

https://report.az/storage/news/751a105edeba5bbe01005ef3d0e84222/2e714a6c-4657-48e5-80bd-cd94d7d85527_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел страны. Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий международного значения и выполнении особых поручений наградить следующих сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики: орденом "Азербайджанское знамя" Мамедова Шахина Искендер оглу - генерал-лейтенанта медалью "За Родину" Аббасова Фахреддина Джебраил оглу - полковника-лейтенанта полиции Бабаева Этибара Фархад оглу - полковника полиции Балогланова Рамиля Расим оглу - полковника-лейтенанта полиции Бадалова Заура Мариф оглу - полковника полиции Эфендиева Азера Огтай оглу - майора полиции Акберова Ахверди Кероглу оглу - полковника-лейтенанта полиции Алиева Зию Фахреддин оглу - полковника-лейтенанта полиции Алиева Вугара Алескер оглу - полковника полиции Гаджиева Теймура Кямиль оглу - полковника полиции Гасанова Гамида Гасан оглу - полковника-лейтенанта полиции Гасанова Гасыма Гасан оглу - полковника полиции Гасанова Замина Алескер оглу - полковника полиции Гусейнова Мамеда Маариф оглу - полковника-лейтенанта полиции Исмаилова Пярвиза Мубариз оглу - полковника полиции Керимова Тарлана Аслан оглу - старшего сержанта полиции Мансурзаде Орхана Агаддин оглу - полковника полиции Мирзоева Эльсевяра Ширин оглу - полковника-лейтенанта полиции Мустафаева Мустафу Вели оглу - полковника полиции Мустафаева Расима Нариман оглу - полковника полиции Оруджева Вафадара Адиль оглу - полковника-лейтенанта полиции Шабандаева Вюсала Музаффар оглу - полковника полиции медалью "За отвагу" Джахангирова Азера Огтай оглу - полковника полиции Алиева Тарйеля Мамед оглу - майора полиции Пириева Рашида Али оглу - полковника-лейтенанта полиции

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Эта новость также доступна на других языках: Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşını təltif edib - SİYAHI

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