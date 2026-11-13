İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlı qərar verib

    Sənaye
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:56
    Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlı qərar verib

    Nazirlər Kabineti "Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması ilə bağlı bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" 4 iyun 2019-cu il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bu qərar Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlara və ya tabeliyində olan hüquqi şəxslərə, eləcə də onların strukturuna daxil olan və ya tabeliyində olan hüquqi şəxslərə, habelə onlar tərəfindən hüquqi

    şəxslərin yaradılması və yenidən təşkili, hüquqi şəxslərdə iştirak paylarının (səhmlərin) əldə edilməsi yolu ilə paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə şamil edilmir.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:35
    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölən var
    Hadisə
    18:35
    Hindistanda yük maşını ilə avtobus toqquşub, 23 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    18:26
    Foto
    "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu başa çatıb
    Daxili siyasət
    18:21
    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb
    Xarici siyasət
    18:15
    Foto
    Video
    Xəzər mənzərəli irimiqyaslı "Caspi Yards" layihəsi və 44 mərtəbəli "Zəfər Qülləsi" təqdim olunub – FOTO/VİDEO
    Biznes
    18:12
    Cəmalə Məmmədzadə: Məqsəd insanyönümlü şəhərlərin salınmasında gənclərin ideyalarının tətbiqidir
    Daxili siyasət
    18:08
    Prokurorluqda işə qəbul üzrə yazılı imtahanın keçiriləcəyi tarix dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:01
    Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir
    Biznes
    18:01
    Foto
    ADA Universiteti və "Bank of Baku"nun təşkil etdiyi II "Mini-MBA" proqramı yekunlaşıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti