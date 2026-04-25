Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 75 %-ə yaxın artırıb
Sənaye
- 25 aprel, 2026
- 15:26
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 6,2 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,7 % çoxdur.
Bu il aprelin 1-nə ölkədə 5,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 21,8 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 18,4 % çoxdur.
