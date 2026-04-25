    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 75 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 25 aprel, 2026
    • 15:26
    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 75 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 6,2 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,7 % çoxdur.

    Bu il aprelin 1-nə ölkədə 5,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 21,8 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 18,4 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Pambıq ipliyi istehsalı

