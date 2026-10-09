Kubalı voleybolçu Azərbaycanda reabilitasiya keçib
- 09 oktyabr, 2026
- 15:51
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FHN-in "Xilasedici" komandasının kubalı peşəkar voleybolçu Luis Elian Estrada dizindən aldığı zədədən sonra TƏBİB-in tabeliyindəki Yeni Klinikanın Robotik Reabilitasiya Mərkəzində reabilitasiya proqramı keçib.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iki il əvvəl məşq zamanı dizindən zədələnən idmançı əməliyyat olunub. Müxtəlif ölkələrdə reabilitasiya keçməsinə baxmayaraq, onun hərəkət zamanı və voleybol oynayarkən ağrıları davam edib.
Azərbaycanda fəaliyyətə başladıqdan sonra reabilitasiya üçün Yeni Klinikaya müraciət edən L.Estrada mütəxəssislərin nəzarəti altında müvafiq proqram üzrə məşqlərə cəlb olunub.
Reabilitasiya prosesindən sonra idmançının fiziki vəziyyətində yaxşılaşma müşahidə olunub. Onun sözlərinə görə, bu, yarışlardakı çıxışına da müsbət təsir edib.