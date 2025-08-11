Haqqımızda

Vətəndaşların xəstəlik tarixçəsinə dair məlumatlar “mygov” platformasına daxil edilib “Mygov” platformasına yeni tibbi məlumat inteqrasiya olunub.
Sağlamlıq
11 avqust 2025 15:30
İcbari Tibbi Sığortanın, TƏBİB və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində “mygov” platformasına xəstəlik tarixçəsi (epikriz) məlumatları inteqrasiya olunub.

TƏBİB-dən "Report"a verilən məlumata görə, vətəndaşlar bu bölmədə anamnestik məlumatlar, müayinələrin nəticələri, diaqnozlar, tətbiq edilmiş müalicə tədbirləri və tibbi tövsiyələrlə tanış ola, həmçinin həmin məlumatları yükləyə bilərlər.

Qeyd edək ki, bu məlumata veb sayt üzərindən “Tibb məlumatlarım” bölməsi, mobil tətbiqdə isə “Sağlamlıq” kateqoriyası vasitəsilə rahat şəkildə çıxış imkanı mövcuddur.

Rus versiyası Данные эпикриза стали доступны на платформе mygov для граждан Азербайджана

