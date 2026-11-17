Deputat: Bərdədə yeni xəstəxananın inşasına ehtiyac var
Sağlamlıq
- 17 noyabr, 2026
- 15:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
200 minə yaxın əhalisi olan Bərdədə yeni, müasir xəstəxananın inşasına ehtiyac var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım parlamentin bugünkü plenar iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
O qeyd edib ki, vətəndaşların keyfiyyətli tibbi xidmət almaq üçün böyük şəhərlərə üz tutmaq məcburiyyətində qalmaması, tibbi xidmətlərin əlçatanlığının artırılması baxımından bu məsələ xüsusi əhəmiyyət daşıyır:
"Bu baxımdan, məsələnin müvafiq dövlət proqramlarında öz əksini tapması üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edirəm".
Son xəbərlər
16:36
MM saatlıq əməkhaqqı sisteminin tətbiqi barədə dəyişiklikləri ilk oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
16:36
Litva Hərbi Akademiyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edibHərbi
16:22
Tərlan Əhmədov: "Emin Mahmudovun millidən uzaqlaşması hələ tez idi"Futbol
16:20
Azərbaycanda yaşayış minimumunu inflyasiyaya uyğun artırmaq təklif olunurMaliyyə
16:16
Foto
Azərbaycan və Gürcüstan orduları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə edilibHərbi
16:13
MM gələn il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarını I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
16:12
Milli Məclis İSF-nin gələnilki büdcəsini I oxunuşda qəbul edibMaliyyə
16:12
DSMF-nin gələnilki büdcəsi I oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
16:11
Deputat: "Dövlət büdcəsinin məşğulluğa təsiri ayrıca qiymətləndirilməlidir"Maliyyə