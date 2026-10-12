Azərbaycanda 2 101 nəfər artrit xəstəliyi ilə əlaqədar qeydiyyatdadır
Sağlamlıq
- 12 oktyabr, 2026
- 14:41
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Azərbaycanda artrit xəstəliyi (oynaqların iltihabı) ilə əlaqədar əlilliyi olan 2 101 nəfər qeydiyyatdadır.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onlardan 114 nəfəri gənclik (yuvenil) artriti, 926 nəfəri seropozitiv revmatoid artrit, 1 061 nəfəri isə digər revmatoid artritlər diaqnozu ilə qeydiyyatdadır.
Qeyd edək ki, 12 oktyabr - Dünya Artritlə Mübarizə Günüdür. Bu günün qeyd edilməsinin məqsədi oynaqların iltihabı, ağrı, şişkinlik və hərəkət məhdudluğu ilə xarakterizə olunan xəstəliklərə diqqət çəkmək, onların erkən aşkarlanmasının və vaxtında müalicəsinin əhəmiyyətini vurğulamaqdır.
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