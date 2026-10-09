İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Beyləqanda 14 şagird qidadan zəhərlənib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    • 09 oktyabr, 2026
    • 15:08
    Beyləqanda 14 şagird qidadan zəhərlənib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

    Beyləqan rayonunda zəhərlənmə şübhəsi ilə 14 nəfər (7 qadın cinsli, 7 kişi cinsli) 09.10.2026-cı il tarixində saat 12:00 radələrində Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlara ilkin tibbi xidmət göstərilib: "Hazırda müalicələri tibb müəssisəsində davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir".

    Qeyd edək ki, iddialara görə şagirdlər Texnalogiya dərsi zamanı hazırlaqları "Hamburger"i yedikdən sonra zəhərləniblər.

    Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Beyləqan rayonunun Eyvazalılar kənd tam orta ümumtəhsil məktəbində şagirdlərin zəhərlənməsi faktını dərhal nəzarətə götürüb və araşdırmalara başlayıb.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ilkin araşdırmaya əsasən, hadisə şagirdlərin "Texnologiya" dərsi zamanı özləri hazırladıqları qidanı istehlak etdikdən sonra baş verib.

    Şagirdlərə müvafiq tibb müəssisəsində yardım göstərilir.

    Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Beyləqanda 14 şagird qidadan zəhərlənib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB
    Beyləqanda 14 şagird qidadan zəhərlənib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB
    Beyləqanda 14 şagird qidadan zəhərlənib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB
    Beyləqanda 14 şagird qidadan zəhərlənib, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

    Kütləvi zəhərlənmə Beyləqan
    Foto
    В Бейлагане учащиеся отравились едой, приготовленной на уроке - ОБНОВЛЕНО
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:26

    Məktəblərdə geyim formalarına dair monitorinqlər təşkil ediləcək

    Elm və təhsil
    16:25

    Azərbaycan Kubokunda yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    16:17

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    16:12

    Fransada tələbə etirazlarının 20-dən çox iştirakçısı həbs olunub

    Digər ölkələr
    16:09

    Aİ rusiyalılara qarşı viza yoxlamalarını gücləndirmək və sanksiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:02
    Foto
    Video

    İlham Əliyevin İran Prezidenti ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    16:02

    AKTA: Süni intellektin təhlükəsizliyi üzrə "ağ sənəd" hazırlanacaq

    İKT
    16:02

    Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    15:59

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti