İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur

    Sağlamlıq
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:02
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur

    Ağdam şəhərində gənc tibb işçilərinin əmək hüquqlarının qorunması, peşəkar inkişafı və regionlarda fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsinə həsr olunan "Gənc Tibb İşçilərinin Konfransı" keçirilir.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, konfransda dövlət qurumlarının, səhiyyə strukturlarının və həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri, eləcə də Ağdam və ətraf 11 şəhər və rayondan olan gənc tibb işçiləri iştirak edirlər.

    Konfrans Azərbaycan Prezidentinin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və TƏBİB-in dəstəyi, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının üzv təşkilatı olan Azərbaycan Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutur.

    Tədbirdə Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi, Azərbaycan Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası sədrinin müşavirləri, Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri, Gənclər və İdman Nazirliyinin Qarabağ Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Qarabağ Regional Birliyinin rəisi iştirak edirlər.

    Qeyd edək ki, konfrans gənc tibb işçilərinin dəstəklənməsi və regionlarda kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən silsilə layihələrin növbəti mərhələsidir. Bundan əvvəl belə konfranslar Şamaxı, Qəbələ, Tovuz, Yardımlı və Quba rayonlarında, həmçinin Mingəçevir şəhərində keçirilib.

    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur
    Ağdamda gənc tibb işçilərinin əmək hüquqları və peşəkar inkişafı müzakirə olunur

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Regional İnkişaf İctimai Birliyi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) Ağdam
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:21
    Nazir müavini: 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda ümumi təhsildə infrastruktur problemləri qalmayacaq
    Elm və təhsil
    12:16
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib
    Region
    12:16
    AzAK-ın beynəlxalq əməkdaşlıq coğrafiyası genişlənir
    Biznes
    12:12
    Ozan Kabak Türkiyə millisinin düşərgəsindən ayrılıb
    Futbol
    12:11
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
    Milli Məclis
    12:02
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    ASK
    11:59
    Foto
    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni binası beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
    İnfrastruktur
    11:54
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
    Biznes
    11:51
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti