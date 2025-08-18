Haqqımızda

Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin nəzdində yeni Uşaq Vərəm Xəstəxanası fəaliyyətə başlayıb TƏBİB tərəfindən uşaqlar arasında vərəm xəstəliyinə nəzarətin gücləndirilməsi və sahə üzrə xidmət keyfiyyətinin artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlərin icrasına başlanılıb.
Sağlamlıq
18 avqust 2025 12:16
Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin nəzdində yeni Uşaq Vərəm Xəstəxanası fəaliyyətə başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tibb müəssisəsində vərəmə yoluxmuş və ya bu xəstəliyə şübhəli bilinən uşaqların müayinəsi, diaqnostikası, fərdi müalicə planları əsasında stasionar şəraitdə müalicəsi və təhsilini davam etdirməklə cəmiyyətə reinteqrasiyası təmin edilir.

Ümumi sahəsi 2800 kvadratmetr olan xəstəxana kompleksində uşaqların təhsildən geri qalmamaları üçün sanitariya və təhsil normalarına uyğun tədris imkanları olan xüsusi sinif otaqları yaradılıb. Təhsil xəstəxananın təhkim olunduğu tam orta məktəbin müəllimləri tərəfindən tədris olunur və bu, müalicə prosesində olan uşaqların təhsilinin davamlılığını təmin edir.

İnzibati binada işin səmərəli təşkili üçün yüksək sürətli internet və müasir kompüter avadanlıqları ilə təchiz olunmuş elektron idarəetmə sistemi də qurulub.

