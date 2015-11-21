Заместитель премьер-министра: К нам поступает информация об отсутствии некоторых лекарств в аптеках

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "К нам поступает информация об отсутствии некоторых лекарств в аптеках. В связи с этим ведутся работы. В результате проведенного расследования выяснилось, что речь идет не о составе, а о названии".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил председатель партии "Новый Азербайджан" (ПНА) и заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

Он отметил, что отсутствующие в настоящее время лекарства на самом деле продаются в аптеках, но под другим названием: "Есть лекарства с различными названиями, но с одинаковым составом. Просто из-за присутствия на рынке различных фирм названия лекарств отличаются. Люди привыкли к определенным лекарственным названиям, к другим названиям относятся с осторожностью. Хочу сказать, что в аптеках есть необходимые лекарства. Проблемы в связи с названием лекарств будут устранены со временем. Люди довольны снижением цен на лекарства".