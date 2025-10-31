Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В Азербайджане впервые в регионе пересадили сердце от посмертного донора

    Здоровье
    • 31 октября, 2025
    • 16:11
    В Азербайджане впервые в регионе пересадили сердце от посмертного донора

    В Азербайджане впервые в регионе была успешно выполнена трансплантация сердца от посмертного донора.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Центральной клиники.

    В Координационный центр по донорству органов и трансплантации Минздрава поступила информация о диагностировании смерти мозга у пациента, проходившего лечение в 3-й городской клинической больнице. После подтверждения диагноза семья пациента дала согласие на донорство органов.

    Координационный центр оперативно организовал и скоординировал весь процесс трансплантации.

    Операция по пересадке сердца прошла в Центральной клинике под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Сердце донора было успешно пересажено 19-летнему жителю Товузского района.

    пересадка сердца посмертное донорство Азербайджан Минздрав
    Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib
    Azerbaijan performs first heart transplant from deceased donor in Caucasus

    Последние новости

    16:48

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО-2

    Милли Меджлис
    16:46

    Малюк: СБУ в сентябре-октябре нанесли удары по 20 объектам нефтедобычи и переработки РФ

    Другие страны
    16:46

    Папоян: Германия выделит Армении чуть выше 150 млн евро

    В регионе
    16:37

    Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:34

    ITU: Азербайджан должен занять активную позицию в формировании глобальных стандартов безопасности ИИ - ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    16:34

    Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранам

    Здоровье
    16:33

    На испанской военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненый

    Другие страны
    16:32

    Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологии

    Бизнес
    16:29
    Фото

    В Центральном Банке обсуждены новые вызовы в банковском секторе

    Финансы
    Лента новостей