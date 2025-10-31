В Азербайджане впервые в регионе пересадили сердце от посмертного донора

В Азербайджане впервые в регионе была успешно выполнена трансплантация сердца от посмертного донора.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Центральной клиники.

В Координационный центр по донорству органов и трансплантации Минздрава поступила информация о диагностировании смерти мозга у пациента, проходившего лечение в 3-й городской клинической больнице. После подтверждения диагноза семья пациента дала согласие на донорство органов.

Координационный центр оперативно организовал и скоординировал весь процесс трансплантации.

Операция по пересадке сердца прошла в Центральной клинике под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Сердце донора было успешно пересажено 19-летнему жителю Товузского района.