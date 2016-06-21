В результате обесточивания больницы в Сальяне умерли двое новорожденных

Сальян. 21 июня. REPORT.AZ/ В Сальянском районе двое из тройняшек умерли через 6 часов после родов, состояние третьего оценивается как тяжелое.

Как сообщает региональное бюро Report, 21-летняя Абдуллаева Мирзабита Ильхам гызы прошлой ночью была госпитализирована в родильное отделение Сальянской районной центральной больницы. По словам членов ее семьи, роды прошли нормально и родились тройняшки. Однако через 6 часов после родов в больнице была приостановлена подача электроэнергии и двое из тройняшек, помещенных в кувез, умерли в результате кислородной недостаточности, состояние третьего малыша остается тяжелым.

Отметим, что в Сальянской больнице есть электрический генератор, однако он не работает.