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    В результате обесточивания больницы в Сальяне умерли двое новорожденных

    Состояние одного из тройняшек тяжелое

    Сальян. 21 июня. REPORT.AZ/ В Сальянском районе двое из тройняшек умерли через 6 часов после родов, состояние третьего оценивается как тяжелое. 

    Как сообщает региональное бюро Report, 21-летняя Абдуллаева Мирзабита Ильхам гызы прошлой ночью была госпитализирована в родильное отделение Сальянской районной центральной больницы. По словам членов ее семьи, роды прошли нормально и родились тройняшки. Однако через 6 часов после родов в больнице была приостановлена подача электроэнергии и двое из тройняшек, помещенных в кувез, умерли в результате кислородной недостаточности, состояние третьего малыша остается тяжелым. 

    Отметим, что в Сальянской больнице есть электрический генератор, однако он не работает. 

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