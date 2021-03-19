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В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 511 тысяч

В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 511 тысяч Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 120,91 млн, увеличившись за сутки более чем на 511 тыс
Здоровье
19 марта 2021 г. 00:54
В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 511 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 120,91 млн, увеличившись за сутки более чем на 511 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,1 тыс., превысив 2,67 млн.

На сегодняшний день в ВОЗ поступили сведения о 120 915 219 инфицированных и 2 674 078 умерших. Число заразившихся увеличилось на 511 453, погибших - на 9 171.

Более 45% случаев инфицирования за минувшие сутки, приходятся на Европу (232 627), на втором месте - Северная и Южная Америка (176 003), на третьем - Юго-Восточная Азия (45 263).

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