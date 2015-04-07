​В Милли Меджлисе прошли слушания на тему "Социальная защита больных аутизмом"

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня по инициативе парламентского комитета по социальной политике прошли обсуждения на тему "Социальная защиты больных аутизмом".

Как сообщает Report, с воем выступлении председатель комитета Хады Раджабли заявил, что данный вопрос один из самых актуальных: "Основная цель обсуждений связана с формированием юридической базы социального заказа общества. Как и во всем мире, в Азербайджане встречаются заболевания, источник которых неизвестен. Вопрос социальной защиты больных аутизмом и сегодня стоит на повестке. В связи с данным заболеванием в Азербайджане осуществлено множество проектов".

Х.Раджабли сказал, что аутизм - это нейро-психиатрическое расстройство начинается в раннем детстве и продолжается всю жизнь. Зачастую, заболевание встречается у мальчиков".

Председатель парламентского комитета добавил, что в мире насчитывается около 70 млн. больных аутизмом: "Только в Азербайджане их 3500 человек. Эта статистика не точная не только в мире, но и в Азербайджане. В данном вопросе наибольший интерес представляет опыт Турции. Мы интересуемся опытом соседней страны с точки зрения схожести религиозных и духовных ценностей".

Председатель муниципалитета Коньи Угур Ибрагим Алтай проинформировал присутствующих о проделанной работе в данной области. По его словам, часто родители не могут найти центр, которому бы могли доверить своего ребенка: "Родители тоже имеют право на отдых. Поэтому, основной вопрос заключается в поддержке не только детей, но и их родителей. В связи с данным вопросом в Турции осуществляется множество проектов. Верю, что сегодняшнее мероприятие проявит свет на решение многих проблем проживающих в Азербайджане людей, больных аутизмом".

Затем выступил главный психиатр страны, завкафедрой психиатрии АМУ Гярай Гярайзаде. Он сказал, что с каждым годом в стране растет внимание к вопросам охраны здоровья: "В большинстве своем аутизм относится к детской психиатрии. 8-10 лет назад подобный диагноз ставился крайне редко, что было связано как с социальными вопросами, так и с диагностикой. В настоящее время занимающиеся этим вопросом общественные структуры проявляют большую активность. В отличие от других психических проблем, аутизм является не только лишь медицинским вопросом. Здесь не достаточно роли врачей и детских психиатров. Аутизм не лечится определенными лекарствами. Наша цель заключается в оказании реабилитационной, психологической и педагогической помощи семьям, где есть больные аутизмом".

Г.Гярайзаде также затронул существующую в данной области кадровую проблему. Он сказал, что как и во многих странах, в Азербайджане существует нехватка психиатров: "Лишь в последние годы обучающиеся в резидентуре медики стали проявлять интерес к данной области. Мы нуждаемся в реабилитологах, логопедах, социальных работниках и педагогах. Нужно проводить в обществе еще большую просветительскую работу, связанную с данным заболеванием".

Мероприятие продолжилось выступлениями и обменом мнениями по данному вопросу.