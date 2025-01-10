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В декабре 2024 года в отделение токсикологии поступило 116 человек, 7 скончались

В декабре 2024 года в отделение токсикологии поступило 116 человек, 7 скончались В декабре 2024 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 116 человек с подозрением на отравление.
Здоровье
10 января 2025 г. 15:35
В декабре 2024 года в отделение токсикологии поступило 116 человек, 7 скончались

В декабре 2024 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 116 человек с подозрением на отравление.

Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

Среди обратившихся 18 человек отравились угарным газом, 7 человек поступили в отделение с аллергической реакцией, 3 человека - в состоянии анафилактического шока, 4 человека отравились этанолом, 3 человека - фосфорорганическими соединениями, 6 человек - растворами.

Несмотря на усилия врачей, 7 человек (5 мужчин и 2 женщины) скончались.

Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой, этанолом, лекарствами, угарным газом и ботулизма.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ilin dekabr ayında KTM-ə zəhərlənmə səbəbilə 116 nəfər qəbul edilib, 7-si ölüb

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