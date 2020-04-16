В Азербайджане нет нехватки врачей

В Азербайджане не может идти речи о нехватке врачей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он сказал, что используются ресурсы во всех медучреждениях: "Возвращение в страну студентов, обучавшихся за счет государства, осуществляется с целью поддержки. Использованы 40% сегодняшнего фонда коек. Для увеличения показателя сегодня строятся больницы модульного типа".

Руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи отметила, что доставка учащихся в Турции студентов в Азербайджан не связана с нехваткой здесь врачей.