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Ученые создали универсальную вакцину против гриппа

Ученые создали универсальную вакцину против гриппа Ученые из Института вирусологии Каролинского университета создали вакцину, которая может защитить от 88% вариантов вируса гриппа, существующих в мире.
Здоровье
19 января 2025 г. 00:17
Ученые создали универсальную вакцину против гриппа

Ученые из Института вирусологии Каролинского университета создали вакцину, которая может защитить от 88% вариантов вируса гриппа, существующих в мире.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Особенностью исследования стало применение искусственного интеллекта для выявления универсальных эпитопов - участков вируса, которые остаются неизменными в разных его разновидностях. Это позволило создать препарат, эффективный против большинства известных штаммов вируса.

По данным ВОЗ, грипп ежегодно становится причиной около 500 тысяч летальных исходов по всему миру. Существующие вакцины не всегда оказываются эффективными, поскольку их состав основан на прогнозах о преобладании определённого штамма в сезоне. Возникновение мутаций вируса, не спрогнозированных учеными, снижают эффективность таких препаратов.

В ходе исследования специалисты разработали две версии вакцины. Первая предназначена для защиты от 97% штаммов вируса группа, обнаруживаемых в США, а вторая - для борьбы с 88% общемировых вариантов гриппа. Для этого использовались биоинформационные технологии, а также анализ генетических последовательностей вирусов.

"Впервые удалось разработать вакцину, которая не нуждается в ежегодном обновлении", - отметил ведущий исследователей, профессор Лука Бьёрндален из Копенгагенского университета.

По словам ученых, новая вакцина направлена на обнаружение частей вируса, которые почти не изменяются, что обеспечивает долгосрочную защиту от множества штаммов. В настоящее время исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями о проведении клинических испытаний. В случае успешного их завершения вакцина может стать доступной для применения в течение 3-4 лет.

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