​С лета этого года желающие вступить в брак должны будут предоставить медицинские справки

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Комитета по социальной политике Милли Меджлиса (ММ) вынесен на обсуждение проект поправок в Семейный кодекс. Как сообщает Report, проект поправок поступил в ММ по инициативе Президента Азербайджана.

В проекте было предложено изменить дату вступления в силу поправки к законодательству о необходимости получения медицинской справки лицам, вступающим в брак.

Так, закон "О внесении поправок в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" № 1080-IVQD от 17 октября 2014 года вступит в силу с 1 июня 2015 года.

Отметим, что данный закон должен был вступить в силу с 1 января.