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    ​С лета этого года желающие вступить в брак должны будут предоставить медицинские справки

    На заседании Комитета по социальной политике Милли Меджлиса вынесен на обсуждение проект поправок в Семейный кодекс

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Комитета по социальной политике Милли Меджлиса (ММ) вынесен на обсуждение проект поправок в Семейный кодекс. Как сообщает Report, проект поправок поступил в ММ по инициативе Президента Азербайджана.

    В проекте было предложено изменить дату вступления в силу поправки к законодательству о необходимости получения медицинской справки лицам, вступающим в брак.

    Так, закон "О внесении поправок в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" № 1080-IVQD от 17 октября 2014 года вступит в силу с 1 июня 2015 года.

    Отметим, что данный закон должен был вступить в силу с 1 января. 

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