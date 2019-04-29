​Представители минздрава Азербайджана примут граждан в "Семашко"

С сегодняшнего дня полномочные представители министерства здравоохранения Азербайджана начинают прием граждан в Клиническом медицинском центре № 1, Городской клинической больнице № 3, в Республиканской клинической больнице имени академика Миркасимова и в Национальном центре офтальмологии имени Зарифы Алиевой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Сообщается, что во время приема полномочные представители министерства рассмотрят жалобы граждан и на месте решат их проблемы.