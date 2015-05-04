Подготовлены правила государственного регулирования цен на лекарственные препараты

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжаются работы, направленные на государственное регулирование цен на лекарственные препараты".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов.

Заместитель премьер-министра напомнил о рассмотрении вопроса внесения соответствующих поправок в законодательство, которые позже были утверждены указом президента страны Ильхама Алиева: "На очередном этапе будут утверждены правила государственного регулирования цен на лекарственные препараты. Правила уже готовы и будут утверждены в ближайшее время. Затем планируется процесс регулирования государством цен на лекарственные препараты".

А.Ахмедов добавил, что данный процесс требует некоторого времени с технической точки зрения: "Наша цель заключается в предотвращении искусственного завышения цен на лекарственные препараты в Азербайджане. Очень жаль, что подобные случаи встречаются. Кроме того, одна из основных целей связана с повышением качества лекарств, чтобы население страны не страдало ни от цен, ни от их качества. Надеюсь, что после подготовки и осуществления данных правил нам удастся достичь основных целей".