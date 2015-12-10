​Обнародованы последние данные о состоянии здоровья пострадавших на месторождении "Гюнешли"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Состояние нефтяников, пострадавших во время происшествия на месторождении "Гюнешли" и находящихся на лечении в Центральной больнице нефтяников, оценивается как хорошее". Об этом сообщила Report главный директор больницы Лейла Сеидбейли.

По ее словам, никаких проблем со здоровьем больных не наблюдается: "Некоторых из них можно выписывать домой. Однако мы хотели бы оставить их еще на некоторое время под врачебным контролем, потому что нас беспокоит их психологическое состояние. В целом же их здоровье нормальное. Позже врачи вновь осмотрят больных, затем, возможно, будет принято решение о выписке некоторых из них уже сегодня".

Л.Сеидбейли также отметила, что по информации на эти минуты, никто из выписанных больных не обратился в поликлиники: "Может быть это случится в течение дня. Это связано с перенесенным ими шоком".

Отметим, что сейчас в больнице продолжают лечение 13 нефтяников.

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 7 нефтяников переданы семьям, поиски 23 человек продолжаются.