Обнародовано число доноров, сдавших кровь в Центральный банк крови

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ За 8 месяцев текущего года кровь в Центральный банк крови сдали 24 956 донора. Об этом Report сообщил директор банка Парвана Гаджиева.

Она отметила, что пока рано говорить об окончательной статистике, так как до конца года остается еще 3 месяца: "За последние 5 лет количество доноров увеличилось на 75,3%. В прошлом году кровь сдали 42 тыс. доноров, количество собранной крови составило 20 803 мл".

П.Гаджиева заявила, что все доноры, сдающие кровь в Центральный банк, являются добровольцами: "Платного донорства нет. Определенная часть доноров являются родственниками больных, нуждающихся в крови. Срок хранения крови составляет от 35 до 42 дней. За этот период кровь теряет свою функциональность".

"Проверка крови очень серьезный процесс. Это является для нас приоритетом. Образцы крови, взятой у донора, проверяются в современных лабораториях на наличие 4-х инфекций: HIV½, HBsAg, HCV, Syphilis", - подчеркнула П.Гаджиева.