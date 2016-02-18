Началось применение привезенной в Азербайджан новой вакцины

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Началось применение привезенной в Азербайджан инактивированной полиомиелитной вакцины.
Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства Афаг Алиева.
Она отметила, что согласно подписанному министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказу о включении полиомиелитной инактивированной вакцины в календарь профилактических вакцин, с 15 февраля на территории страны началось применение новой вакцины.
По ее словам, вакцины распределены по всем пунктам, они будут применяться в один день с пневмококковой вакциной, только 1 раз детям, которым исполнилось 6 месяцев.
Напомним, что произведенная в Голландии вакцина упакована во флаконах по 5 доз. Вакцину изготовила компания Bilthoven Biologicals.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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