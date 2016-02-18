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    Началось применение привезенной в Азербайджан новой вакцины

    Вакцинация началась 15 февраля после соответствующего приказа министра здравоохранения Огтая Ширалиева

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Началось применение привезенной в Азербайджан инактивированной полиомиелитной вакцины.

    Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства Афаг Алиева.

    Она отметила, что согласно подписанному министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказу о включении полиомиелитной инактивированной вакцины в календарь профилактических вакцин, с 15 февраля на территории страны началось применение новой вакцины. 

    По ее словам, вакцины распределены по всем пунктам, они будут применяться в один день с пневмококковой вакциной, только 1 раз детям, которым исполнилось 6 месяцев.

    Напомним, что произведенная в Голландии вакцина упакована во флаконах по 5 доз. Вакцину изготовила компания Bilthoven Biologicals.

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