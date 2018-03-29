На завершение строительства Газахской районной центральной больницы выделено 14,6 млн манатов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Газахской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства Газахской районной центральной больницы (I очередь) из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 14,6 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.