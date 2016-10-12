На акции в день Ашура собрано 1863,3 литров крови

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Завершилась проводимая в Азербайджане в день Ашура добровольная акция по сдаче крови.

Как заявила Report директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Зохра Алимирзоева, на акции в целом приняли участие 4 141 человек.

По ее словам, в ходе донорской акции собрано 1863,3 литров крови: "Самыми активными в акции были мечети "Тезепир" и "Мир Мовсум Ага".

Отметим, что по случаю дня Ашура сегодня по инициативе Управления мусульман Кавказа и при организационной поддержке министерства здравоохранения прошла акция по сдаче крови. Акцию организовали в 15-ти мечетях, Центральном банке крови и его губинском и ширванском отделах.