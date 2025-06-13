Министр: Во всем мире наблюдается динамика роста онкозаболеваний

Во всем мире наблюдается динамика роста онкозаболеваний

В результате старения населения, экологических факторов и разного образа жизни на глобальном уровне наблюдается динамика роста онкологических заболеваний.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на Первом конгрессе онкологов Союза тюркоязычных государств.

Он отметил, что в 2022 году в мире выявлено 20 млн новых случаев онкологических заболеваний: "Раком в течение своей жизни заболевает примерно каждый пятый человек. Ежегодно рак диагностируют примерно у 400 тыс. детей. Если в 1960-х годах от рака выздоравливало 10% детей, то сегодня этот показатель превышает 90%".

Министр подчеркнул, что статистические показатели в области онкозаболеваний в Азербайджане также свидетельствуют о положительной динамике в данной сфере:

"Сегодня в Азербайджане изменилось отношение к онкологическим заболеваниям, и онкологический диагноз теперь воспринимается как призыв к лечению. Главной целью лечения является не только сохранение жизни человека, но и обеспечение качества жизни. Все это является показателем развития онкологической службы Азербайджана и ее 85-летнего флагмана - Национального центра онкологии - в правильном направлении".