​Коронавирус переименовали

Государственный комитет по здравоохранению Китая дал новое название эпидемии, убившей сотни людей в Китае.

Как сообщает Report, вирус будет переименован в "пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса" (NCP).

Прежнее официальное название вируса 2019nCoV оказалось слишком сложным для произношения.

Согласно последним статданным, во всем мире коронавирусом заразились 37 567 человек, в основном в Китае. На сегодняшний день болезнь унесла жизни 813 человек, из них 89 человек за последние сутки. ВОЗ объявил международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением эпидемии.